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STOXX 50-Marktbericht

Börse Europa in Rot: STOXX 50 verliert zum Handelsende

Börse Europa in Rot: STOXX 50 verliert zum Handelsende

Zum Handelsschluss zogen sich die Anleger in Europa zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,488.80 EUR -8.20 EUR -0.55 %
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BAT PLC (British American Tobacco)
48.60 EUR -0.84 EUR -1.70 %
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BP plc (British Petrol)
6.00 EUR -0.06 EUR -1.01 %
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Deutsche Telekom AG
28.00 EUR -0.93 EUR -3.21 %
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GSK PLC Registered Shs
21.49 EUR -0.81 EUR -3.63 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.75 EUR -0.12 EUR -1.73 %
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London Stock Exchange (LSE)
106.00 EUR 4.80 EUR 4.74 %
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Novartis AG
134.06 EUR -2.28 EUR -1.67 %
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Novo Nordisk
39.20 EUR -1.09 EUR -2.71 %
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RELX PLC (ex Reed Elsevier)
31.12 EUR 0.56 EUR 1.83 %
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Rheinmetall AG
1,179.00 EUR 33.20 EUR 2.90 %
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Richemont
203.20 EUR 4.05 EUR 2.03 %
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SAP SE
189.02 EUR 8.42 EUR 4.66 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,441.59 EUR -53.26 EUR -0.97 %
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Am Donnerstag notierte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 0,98 Prozent leichter bei 5.441,09 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,115 Prozent höher bei 5.501,17 Punkten, nach 5.494,85 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5.501,17 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5.430,67 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,754 Prozent. Vor einem Monat, am 27.07.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5.420,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5.217,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, notierte der STOXX 50 bei 4.587,15 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,76 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5.572,96 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4.674,85 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 5,48 Prozent auf 189,88 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 3,36 Prozent auf 89,80 GBP), RELX (+ 3,17 Prozent auf 26,68 GBP), Rheinmetall (+ 3,02 Prozent auf 1.173,20 EUR) und Richemont (+ 0,03 Prozent auf 191,05 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Novo Nordisk (-3,18 Prozent auf 295,25 DKK), Deutsche Telekom (-2,56 Prozent auf 28,19 EUR), GSK (-2,50 Prozent auf 18,52 GBP), BAT (-2,03 Prozent auf 41,52 GBP) und Novartis (-2,00 Prozent auf 124,64 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 22.511.511 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 578,512 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,88 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,52 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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17.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 Rheinmetall Buy Warburg Research
07.08.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

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