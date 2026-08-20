Börse Europa in Rot: STOXX 50 verliert zum Handelsende
Zum Handelsschluss zogen sich die Anleger in Europa zurück.
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Am Donnerstag notierte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 0,98 Prozent leichter bei 5.441,09 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,115 Prozent höher bei 5.501,17 Punkten, nach 5.494,85 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5.501,17 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5.430,67 Punkten.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,754 Prozent. Vor einem Monat, am 27.07.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5.420,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5.217,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, notierte der STOXX 50 bei 4.587,15 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,76 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5.572,96 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4.674,85 Zählern.
Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 5,48 Prozent auf 189,88 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 3,36 Prozent auf 89,80 GBP), RELX (+ 3,17 Prozent auf 26,68 GBP), Rheinmetall (+ 3,02 Prozent auf 1.173,20 EUR) und Richemont (+ 0,03 Prozent auf 191,05 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Novo Nordisk (-3,18 Prozent auf 295,25 DKK), Deutsche Telekom (-2,56 Prozent auf 28,19 EUR), GSK (-2,50 Prozent auf 18,52 GBP), BAT (-2,03 Prozent auf 41,52 GBP) und Novartis (-2,00 Prozent auf 124,64 CHF).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 22.511.511 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 578,512 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,88 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,52 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.net
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