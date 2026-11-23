Euro STOXX 50-Kursverlauf

Der Euro STOXX 50 notierte letztendlich im Plus.

Letztendlich ging es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 2,27 Prozent aufwärts auf 6.077,06 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5,121 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,383 Prozent auf 5.964,68 Punkte an der Kurstafel, nach 5.941,95 Punkten am Vortag.

Bei 5.959,13 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6.086,10 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 23.10.2026, bei 6.068,22 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.462,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5.515,09 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,87 Prozent. Bei 6.577,20 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5.376,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 6,88 Prozent auf 126,46 EUR), Infineon (+ 6,56 Prozent auf 48,42 EUR), Deutsche Bank (+ 4,79 Prozent auf 30,53 EUR), Rheinmetall (+ 4,59 Prozent auf 725,20 EUR) und Siemens (+ 4,12 Prozent auf 265,15 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Intesa Sanpaolo (-1,74 Prozent auf 5,82 EUR), Deutsche Börse (-1,33 Prozent auf 310,90 EUR), UniCredit (-1,32 Prozent auf 77,15 EUR), Bayer (-0,71 Prozent auf 52,98 EUR) und Eni (-0,52 Prozent auf 23,81 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 8.546.400 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 450,168 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,53 erwartet. Mit 7,96 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion Finanzen.net