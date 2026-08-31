Börse Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 mittags

Euro STOXX 50 im Blick

01.09.26 12:25 Uhr

Der Euro STOXX 50 verzeichnet am Mittag Verluste.

Um 12:09 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,81 Prozent leichter bei 6.367,88 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 5,534 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,080 Prozent auf 6.425,30 Punkte an der Kurstafel, nach 6.420,16 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6.359,81 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6.426,00 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Stand von 6.358,01 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.034,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5.367,08 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,85 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Eni (+ 0,92 Prozent auf 23,59 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,46 Prozent auf 521,20 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,11 Prozent auf 56,08 EUR), Allianz (-0,22 Prozent auf 449,80 EUR) und Deutsche Börse (-0,35 Prozent auf 287,00 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Deutsche Bank (-2,65 Prozent auf 33,74 EUR), Rheinmetall (-2,52 Prozent auf 1.082,80 EUR), BMW (-2,48 Prozent auf 60,44 EUR), SAP SE (-2,42 Prozent auf 186,28 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-2,24 Prozent auf 75,94 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.299.587 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 575,969 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,41 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,99 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net