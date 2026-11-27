STOXX 50-Entwicklung

Der STOXX 50 zeigt am Freitag eine positive Tendenz.

Am Freitag notiert der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 1,04 Prozent stärker bei 5.333,00 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,232 Prozent auf 5.290,18 Punkte an der Kurstafel, nach 5.277,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5.336,65 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.290,18 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 2,57 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, lag der STOXX 50 bei 5.371,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, wurde der STOXX 50 mit 5.441,59 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4.788,10 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,58 Prozent. Bei 5.572,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 4,04 Prozent auf 796,60 EUR), Rio Tinto (+ 3,58 Prozent auf 58,32 GBP), Siemens Energy (+ 3,44 Prozent auf 121,02 EUR), UniCredit (+ 2,96 Prozent auf 76,12 EUR) und Barclays (+ 2,25 Prozent auf 4,11 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Unilever (-0,99 Prozent auf 50,12 GBP), Nestlé (-0,68 Prozent auf 87,05 CHF), RELX (-0,58 Prozent auf 30,85 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,58 Prozent auf 585,80 EUR) und GSK (-0,54 Prozent auf 19,35 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im STOXX 50 ist die Barclays-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4.185.232 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 436,139 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,66 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net