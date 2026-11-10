Börse Europa: STOXX 50 am Mittag fester

Marktbericht

10.11.26 12:25 Uhr

Mit dem STOXX 50 geht es am Dienstag aufwärts.

Um 12:09 Uhr springt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,84 Prozent auf 5.494,51 Punkte an. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,452 Prozent auf 5.473,47 Punkte an der Kurstafel, nach 5.448,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 5.473,47 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.501,99 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Wert von 5.305,21 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, notierte der STOXX 50 bei 5.541,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, notierte der STOXX 50 bei 4.781,32 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,84 Prozent zu. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 3,03 Prozent auf 871,00 EUR), Rolls-Royce (+ 2,92 Prozent auf 13,59 GBP), Richemont (+ 2,61 Prozent auf 175,25 CHF), UniCredit (+ 2,50 Prozent auf 83,97 EUR) und UBS (+ 2,40 Prozent auf 40,92 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,93 Prozent auf 36,30 GBP), BP (-1,62 Prozent auf 5,48 GBP), SAP SE (-0,52 Prozent auf 210,55 EUR), RELX (-0,50 Prozent auf 29,59 GBP) und AstraZeneca (-0,46 Prozent auf 140,02 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Barclays-Aktie. 5.750.783 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 494,723 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Die BP-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net