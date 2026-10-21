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Kursverlauf

Börse Europa: STOXX 50 am Mittag mit Zuschlägen

Börse Europa: STOXX 50 am Mittag mit Zuschlägen

STOXX 50-Handel am Mittwoch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,475.20 EUR 14.60 EUR 1.00 %
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Barclays plc
4.97 EUR -0.01 EUR -0.25 %
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BP plc (British Petrol)
7.38 EUR 0.07 EUR 0.93 %
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Enel S.p.A.
9.14 EUR -0.08 EUR -0.89 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.02 EUR 0.14 EUR 2.45 %
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Rheinmetall AG
1,042.60 EUR -13.20 EUR -1.25 %
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Rio Tinto plc
77.68 EUR -0.54 EUR -0.69 %
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Rolls-Royce Plc
15.68 EUR -0.11 EUR -0.67 %
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SAP SE
204.55 EUR 1.75 EUR 0.86 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
46.91 EUR -0.01 EUR -0.02 %
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Siemens AG
263.05 EUR 3.40 EUR 1.31 %
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Unilever PLC
58.02 EUR 0.30 EUR 0.52 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,381.62 EUR 33.67 EUR 0.63 %
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Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:08 Uhr um 0,45 Prozent fester bei 5.372,25 Punkten. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,283 Prozent fester bei 5.363,06 Punkten, nach 5.347,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5.354,53 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.384,87 Zählern.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 0,360 Prozent. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 21.09.2026, bei 5.365,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, lag der STOXX 50 bei 5.408,52 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 21.10.2025, den Stand von 4.792,61 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 8,37 Prozent zu Buche. Bei 5.572,96 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit BP (+ 2,14 Prozent auf 6,19 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 2,11 Prozent auf 6,01 EUR), SAP SE (+ 1,36 Prozent auf 204,30 EUR), Siemens (+ 0,81 Prozent auf 262,35 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,55 Prozent auf 39,22 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Unilever (-0,99 Prozent auf 48,55 GBP), Rheinmetall (-0,99 Prozent auf 1.043,60 EUR), Enel (-0,89 Prozent auf 9,14 EUR), Rolls-Royce (-0,88 Prozent auf 13,11 GBP) und Rio Tinto (-0,78 Prozent auf 64,94 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Barclays-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 4.363.040 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 576,585 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,96 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,40 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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20.10.26 Rheinmetall Buy UBS AG
19.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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