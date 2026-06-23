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STOXX 50-Performance im Fokus

Börse Europa: STOXX 50 am Mittwochnachmittag im Minus

24.06.26 15:57 Uhr
Börse Europa: STOXX 50 am Mittwochnachmittag im Minus | finanzen.net

Aktuell legen Anleger in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

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Um 15:41 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,01 Prozent schwächer bei 5.323,50 Punkten. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,055 Prozent höher bei 5.327,14 Punkten, nach 5.324,23 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5.340,61 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5.315,53 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der STOXX 50 bereits um 0,108 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, den Wert von 5.197,99 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, bei 4.842,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.06.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4.474,73 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,39 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5.368,89 Punkte. Bei 4.674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Richemont (+ 3,17 Prozent auf 184,00 CHF), Roche (+ 2,95 Prozent auf 334,80 CHF), AstraZeneca (+ 2,90 Prozent auf 139,84 GBP), Nestlé (+ 2,37 Prozent auf 82,12 CHF) und Unilever (+ 1,74 Prozent auf 45,31 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-18,76 Prozent auf 947,70 EUR), BP (-3,06 Prozent auf 4,83 GBP), Siemens Energy (-3,02 Prozent auf 157,60 EUR), Rio Tinto (-2,29 Prozent auf 70,98 GBP) und Siemens (-2,04 Prozent auf 266,70 EUR).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 10.700.610 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 638,175 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 7,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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