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STOXX-Handel im Fokus

Börse Europa: STOXX 50 beendet den Donnerstagshandel im Plus

02.07.26 17:57 Uhr
Börse Europa: STOXX 50 beendet den Donnerstagshandel im Plus | finanzen.net

Der STOXX 50 gewann am vierten Tag der Woche an Wert.

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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
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UniCredit S.p.A.
81,86 EUR 3,11 EUR 3,95%
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Indizes
Stoxx Europe 50
5.446,4 PKT 71,6 PKT 1,33%
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Letztendlich notierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,35 Prozent stärker bei 5.447,37 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,029 Prozent leichter bei 5.373,24 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5.374,81 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5.361,76 Punkte, das Tageshoch hingegen 5.466,73 Zähler.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 1,93 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 02.06.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5.189,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.04.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4.967,21 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 02.07.2025, den Stand von 4.473,01 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,89 Prozent aufwärts. Bei 5.466,73 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4.674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 6,13 Prozent auf 1.115,00 EUR), AstraZeneca (+ 4,94 Prozent auf 145,38 GBP), UniCredit (+ 4,13 Prozent auf 82,00 EUR), Roche (+ 3,86 Prozent auf 341,50 CHF) und GSK (+ 3,83 Prozent auf 20,04 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-1,46 Prozent auf 84,92 CHF), RELX (-0,30 Prozent auf 23,53 GBP), Rio Tinto (-0,23 Prozent auf 70,81 GBP), Richemont (+ 0,05 Prozent auf 182,80 CHF) und HSBC (+ 0,33 Prozent auf 14,45 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 27.630.278 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 663,459 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,90 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,23 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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