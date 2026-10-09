Börse Europa: STOXX 50-Börsianer greifen am Mittag zu

STOXX 50 aktuell

09.10.26 12:25 Uhr

Heute zeigen sich die Börsianer in Europa optimistisch.

Um 12:09 Uhr geht es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,78 Prozent nach oben auf 5.300,97 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,214 Prozent stärker bei 5.270,94 Punkten in den Handel, nach 5.259,69 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5.270,94 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5.306,78 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,406 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5.337,57 Punkten auf. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 09.07.2026, mit 5.385,09 Punkten bewertet. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 4.767,34 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 6,94 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4.674,85 Punkten.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit RELX (+ 4,52 Prozent auf 27,12 GBP), SAP SE (+ 3,79 Prozent auf 191,62 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,86 Prozent auf 87,12 GBP), Siemens (+ 2,61 Prozent auf 271,15 EUR) und UBS (+ 2,16 Prozent auf 39,67 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Deutsche Telekom (-6,78 Prozent auf 25,01 EUR), BP (-1,09 Prozent auf 5,78 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,86 Prozent auf 37,48 GBP), Rheinmetall (-0,70 Prozent auf 928,40 EUR) und Nestlé (-0,36 Prozent auf 75,73 CHF) unter Druck.

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 6.345.167 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 620,600 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 verzeichnet die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,23 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net