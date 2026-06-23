Börse Europa: STOXX 50 fällt zum Start zurück

Index im Fokus

Der STOXX 50 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Mittwochmorgen in die Verlustzone.

Um 09:11 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,01 Prozent schwächer bei 5.323,56 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,055 Prozent stärker bei 5.327,14 Punkten in den Handel, nach 5.324,23 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5.334,86 Punkte, das Tagestief hingegen 5.320,58 Zähler.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der STOXX 50 bereits um 0,107 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 5.197,99 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 24.03.2026, den Stand von 4.842,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.06.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4.474,73 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 7,39 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5.368,89 Punkte. Bei 4.674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Richemont (+ 2,27 Prozent auf 182,40 CHF), Deutsche Telekom (+ 0,76 Prozent auf 26,46 EUR), Nestlé (+ 0,72 Prozent auf 80,80 CHF), GSK (+ 0,64 Prozent auf 19,70 GBP) und Unilever (+ 0,54 Prozent auf 44,78 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-11,28 Prozent auf 1.035,00 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-2,25 Prozent auf 81,82 GBP), UBS (-1,15 Prozent auf 40,41 CHF), Siemens Energy (-1,08 Prozent auf 160,74 EUR) und BP (-0,97 Prozent auf 4,94 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 605.297 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 638,175 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

Die BP-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net