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Börse Europa: STOXX 50 letztendlich mit grünem Vorzeichen

Börse Europa: STOXX 50 letztendlich mit grünem Vorzeichen

Das machte das Börsenbarometer in Europa am Dienstag zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,344.60 EUR -13.60 EUR -1.00 %
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AstraZeneca PLC
166.30 EUR -4.85 EUR -2.83 %
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BAT PLC (British American Tobacco)
54.50 EUR 0.68 EUR 1.26 %
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BP plc (British Petrol)
6.62 EUR -0.02 EUR -0.35 %
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Deutsche Telekom AG
25.99 EUR -0.16 EUR -0.61 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.41 EUR -0.01 EUR -0.19 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
577.20 EUR 10.60 EUR 1.87 %
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Richemont
188.90 EUR 3.55 EUR 1.92 %
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Rio Tinto plc
75.68 EUR -1.37 EUR -1.78 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
43.22 EUR -0.78 EUR -1.77 %
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Siemens AG
272.45 EUR 0.55 EUR 0.20 %
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Siemens Energy AG
120.46 EUR -4.38 EUR -3.51 %
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UBS
44.01 EUR 1.11 EUR 2.59 %
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UniCredit S.p.A.
83.53 EUR 1.61 EUR 1.97 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,463.95 EUR 15.11 EUR 0.28 %
News | Analysen

Am Dienstag notierte der STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0,45 Prozent stärker bei 5.473,33 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,452 Prozent stärker bei 5.473,47 Punkten in den Handel, nach 5.448,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5.471,94 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5.501,99 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 5.305,21 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 10.08.2026, einen Wert von 5.541,01 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4.781,32 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 10,41 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4.674,85 Punkte.

STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Richemont (+ 2,72 Prozent auf 175,45 CHF), UniCredit (+ 2,62 Prozent auf 84,07 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,80 Prozent auf 576,20 EUR), UBS (+ 1,50 Prozent auf 40,56 CHF) und BAT (+ 1,43 Prozent auf 45,41 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Siemens Energy (-3,43 Prozent auf 119,84 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,07 Prozent auf 36,25 GBP), Rio Tinto (-1,45 Prozent auf 63,23 GBP), AstraZeneca (-1,29 Prozent auf 138,84 GBP) und Deutsche Telekom (-0,92 Prozent auf 25,92 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 25.080.372 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 494,723 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die BP-Aktie präsentiert mit 5,33 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 7,03 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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09.11.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
09.11.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
06.11.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.26 Siemens Energy Buy UBS AG
19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.

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