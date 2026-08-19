Börse Europa: STOXX 50 nachmittags mit Abgaben

STOXX 50 aktuell

20.08.26 15:57 Uhr

Wenig verändert zeigt sich der STOXX 50 derzeit.

Um 15:41 Uhr sinkt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,07 Prozent auf 5.462,77 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,070 Prozent höher bei 5.470,50 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5.466,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5.472,35 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.443,95 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der STOXX 50 bereits um 0,941 Prozent nach. Vor einem Monat, am 20.07.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5.370,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, notierte der STOXX 50 bei 5.164,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4.615,02 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,20 Prozent nach oben. Bei 5.572,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit BP (+ 2,11 Prozent auf 5,51 GBP), National Grid (+ 1,19 Prozent auf 11,93 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,05 Prozent auf 34,57 GBP), BAT (+ 0,83 Prozent auf 41,30 GBP) und HSBC (+ 0,68 Prozent auf 15,07 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Richemont (-1,83 Prozent auf 182,05 CHF), SAP SE (-1,07 Prozent auf 183,92 EUR), Airbus SE (-1,01 Prozent auf 205,90 EUR), Rolls-Royce (-0,95 Prozent auf 15,05 GBP) und Rheinmetall (-0,90 Prozent auf 1.168,20 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 8.821.804 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 594,237 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr hat die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net