DAX 25.954 -0,5%ESt50 6.421 -0,4%MSCI World 4.976 +0,1%Top 10 Crypto 9,27 +3,3%Nas 26.170 -0,6%Bitcoin 61.492 +3,7%Euro 1,1674 -0,0%Öl 93,7 +2,3%Gold 4.493 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
STOXX 50 aktuell

Börse Europa: STOXX 50 nachmittags mit Abgaben

Börse Europa: STOXX 50 nachmittags mit Abgaben

Wenig verändert zeigt sich der STOXX 50 derzeit.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
206.15 EUR -1.30 EUR -0.63 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
ASML NV
1,512.80 EUR 6.80 EUR 0.45 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
BAT PLC (British American Tobacco)
48.06 EUR 0.12 EUR 0.25 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
BP plc (British Petrol)
6.39 EUR 0.12 EUR 1.86 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
HSBC Holdings plc
17.54 EUR -0.24 EUR -1.36 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.85 EUR -0.02 EUR -0.29 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
National Grid plc
13.71 EUR -0.49 EUR -3.45 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Prosus N.V.
37.61 EUR -0.41 EUR -1.08 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1,168.40 EUR -12.40 EUR -1.05 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Richemont
195.00 EUR -3.85 EUR -1.94 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Rolls-Royce Plc
17.66 EUR -0.34 EUR -1.91 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
185.18 EUR 0.48 EUR 0.26 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Shell (ex Royal Dutch Shell)
40.50 EUR 0.47 EUR 1.17 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Stoxx Europe 50
5,458.06 EUR -8.61 EUR -0.16 %
News | Analysen

Um 15:41 Uhr sinkt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,07 Prozent auf 5.462,77 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,070 Prozent höher bei 5.470,50 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5.466,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5.472,35 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.443,95 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der STOXX 50 bereits um 0,941 Prozent nach. Vor einem Monat, am 20.07.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5.370,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, notierte der STOXX 50 bei 5.164,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4.615,02 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,20 Prozent nach oben. Bei 5.572,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit BP (+ 2,11 Prozent auf 5,51 GBP), National Grid (+ 1,19 Prozent auf 11,93 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,05 Prozent auf 34,57 GBP), BAT (+ 0,83 Prozent auf 41,30 GBP) und HSBC (+ 0,68 Prozent auf 15,07 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Richemont (-1,83 Prozent auf 182,05 CHF), SAP SE (-1,07 Prozent auf 183,92 EUR), Airbus SE (-1,01 Prozent auf 205,90 EUR), Rolls-Royce (-0,95 Prozent auf 15,05 GBP) und Rheinmetall (-0,90 Prozent auf 1.168,20 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 8.821.804 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 594,237 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr hat die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

Aktuelle Rheinmetall Aktie News

Werbung

Rheinmetall Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
17.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 Rheinmetall Buy Warburg Research
07.08.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.