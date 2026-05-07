Börse Europa: STOXX 50 notiert im Minus

Index im Blick

Der STOXX 50 notiert am Freitagmittag im negativen Bereich.

Am Freitag geht es im STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,84 Prozent auf 5.071,15 Punkte nach unten. In den Handel ging der STOXX 50 0,264 Prozent leichter bei 5.100,49 Punkten, nach 5.113,99 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 5.059,14 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5.100,49 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der STOXX 50 bereits um 0,030 Prozent. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 08.04.2026, bei 5.099,96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, den Stand von 5.130,92 Punkten. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 08.05.2025, bei 4.444,66 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,30 Prozent zu. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.315,22 Punkten. Bei 4.674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit UBS (+ 0,37 Prozent auf 35,07 CHF), RELX (+ 0,32 Prozent auf 24,70 GBP), BP (+ 0,07 Prozent auf 5,38 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,07 Prozent auf 81,28 CHF) und National Grid (-0,03 Prozent auf 12,73 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-5,55 Prozent auf 1.267,20 EUR), Allianz (-4,68 Prozent auf 370,50 EUR), SAP SE (-1,64 Prozent auf 148,90 EUR), Siemens Energy (-1,23 Prozent auf 178,46 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,19 Prozent auf 30,82 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4.757.995 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 502,970 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,84 zu Buche schlagen. Mit 7,33 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net