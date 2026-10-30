Börse Europa: STOXX 50 schwächelt am Freitagmittag

STOXX 50-Entwicklung

30.10.26 12:25 Uhr

Der STOXX 50 gönnt sich aktuell eine Verschnaufpause.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:08 Uhr um 0,13 Prozent leichter bei 5.403,65 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,268 Prozent tiefer bei 5.396,40 Punkten in den Freitagshandel, nach 5.410,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5.390,65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5.411,59 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,72 Prozent. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 30.09.2026, bei 5.323,30 Punkten. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 30.07.2026, bei 5.459,40 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, bei 4.784,43 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,01 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell AstraZeneca (+ 4,64 Prozent auf 136,58 GBP), RELX (+ 3,74 Prozent auf 30,24 GBP), Unilever (+ 2,48 Prozent auf 48,90 GBP), GSK (+ 2,45 Prozent auf 18,59 GBP) und BAT (+ 2,10 Prozent auf 46,11 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-5,88 Prozent auf 128,26 EUR), Rolls-Royce (-3,31 Prozent auf 12,38 GBP), Barclays (-2,42 Prozent auf 4,22 GBP), Siemens (-2,41 Prozent auf 267,15 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (-2,41 Prozent auf 71,36 CHF).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 4.772.596 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 579,977 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,45 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net