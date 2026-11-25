STOXX 50 aktuell

Der STOXX 50 entwickelt sich heute positiv.

Um 12:09 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 0,31 Prozent auf 5.275,21 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,058 Prozent auf 5.261,70 Punkte an der Kurstafel, nach 5.258,65 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5.261,70 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5.299,60 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,46 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der STOXX 50 5.320,47 Punkte auf. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, bei 5.496,59 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 25.11.2025, den Wert von 4.742,54 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,42 Prozent aufwärts. 5.572,96 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Zählern markiert.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Unilever (+ 2,02 Prozent auf 50,56 GBP), BAT (+ 1,70 Prozent auf 45,29 GBP), Richemont (+ 1,57 Prozent auf 174,80 CHF), GSK (+ 1,50 Prozent auf 19,29 GBP) und Nestlé (+ 1,41 Prozent auf 87,50 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil UniCredit (-2,27 Prozent auf 74,32 EUR), Rolls-Royce (-2,03 Prozent auf 12,76 GBP), Intesa Sanpaolo (-1,70 Prozent auf 5,62 EUR), Siemens Energy (-1,48 Prozent auf 116,14 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,37 Prozent auf 65,20 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Barclays-Aktie aufweisen. 4.022.951 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 490,329 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

Die BP-Aktie weist mit 4,80 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net