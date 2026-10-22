Börse Europa: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Verluste

Index-Performance

22.10.26 15:57 Uhr

Der STOXX 50 bewegt sich derzeit auf rotem Terrain.

Am Donnerstag tendiert der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,60 Prozent tiefer bei 5.377,27 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,151 Prozent tiefer bei 5.401,42 Punkten in den Handel, nach 5.409,60 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5.348,45 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 5.401,42 Einheiten.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,267 Prozent abwärts. Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 22.09.2026, bei 5.361,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, wurde der STOXX 50 mit 5.439,90 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, stand der STOXX 50 bei 4.770,14 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 8,47 Prozent zu. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4.674,85 Punkte.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit London Stock Exchange (LSE) (+ 7,44 Prozent auf 94,44 GBP), SAP SE (+ 2,47 Prozent auf 213,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,69 Prozent auf 25,93 EUR), Unilever (+ 1,45 Prozent auf 48,90 GBP) und BAT (+ 1,41 Prozent auf 44,49 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Siemens Energy (-4,91 Prozent auf 127,08 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,01 Prozent auf 69,68 CHF), UniCredit (-2,85 Prozent auf 72,83 EUR), Rio Tinto (-2,75 Prozent auf 63,04 GBP) und Intesa Sanpaolo (-2,23 Prozent auf 5,92 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 17.459.605 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 560,937 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

2026 präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net