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Börse Europa: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus

09.06.26 09:27 Uhr
Börse Europa: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus | finanzen.net

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den STOXX 50 auch derzeit aufwärts.

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UBS
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Stoxx Europe 50
5.177,3 PKT -3,6 PKT -0,07%
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Um 09:11 Uhr gewinnt der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,09 Prozent auf 5.185,54 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,138 Prozent schwächer bei 5.173,72 Punkten, nach 5.180,87 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5.186,79 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5.173,72 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 5.070,72 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 09.03.2026, den Wert von 4.972,97 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 09.06.2025, einen Stand von 4.584,71 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 4,61 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5.315,22 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4.674,85 Punkte.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit UBS (+ 1,45 Prozent auf 38,39 CHF), Zurich Insurance (+ 1,06 Prozent auf 554,40 CHF), Allianz (+ 0,88 Prozent auf 377,40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,74 Prozent auf 452,20 EUR) und Rolls-Royce (+ 0,67 Prozent auf 12,67 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil GSK (-2,88 Prozent auf 18,58 GBP), RELX (-1,96 Prozent auf 25,51 GBP), AstraZeneca (-1,71 Prozent auf 135,60 GBP), SAP SE (-1,15 Prozent auf 156,28 EUR) und Rheinmetall (-1,15 Prozent auf 1.186,00 EUR).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 793.793 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 563,558 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet mit 8,00 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,79 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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