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Marktbericht

Börse Europa: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im Euro STOXX 50

Börse Europa: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im Euro STOXX 50

Der Euro STOXX 50 bleibt auch am vierten Tag der Woche in der Gewinnzone.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
181.00 EUR 4.90 EUR 2.78 %
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ASML NV
1,304.40 EUR -25.60 EUR -1.92 %
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Bayer
55.74 EUR 1.56 EUR 2.88 %
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BMW AG
61.86 EUR 1.04 EUR 1.71 %
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Deutsche Bank AG
33.32 EUR 0.76 EUR 2.35 %
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Deutsche Telekom AG
26.14 EUR -0.49 EUR -1.84 %
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Infineon AG
49.28 EUR -1.36 EUR -2.69 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
43.11 EUR 0.68 EUR 1.59 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
16.30 EUR 0.54 EUR 3.46 %
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Rheinmetall AG
836.70 EUR -108.80 EUR -11.51 %
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Siemens Energy AG
120.98 EUR -1.00 EUR -0.82 %
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TotalEnergies
79.84 EUR 0.14 EUR 0.18 %
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UniCredit S.p.A.
78.70 EUR 0.41 EUR 0.52 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,310.86 EUR 45.15 EUR 0.72 %
News | Analysen

Um 09:10 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,49 Prozent fester bei 6.296,45 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5,302 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,341 Prozent stärker bei 6.287,08 Punkten in den Handel, nach 6.265,71 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Donnerstag bei 6.296,45 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.280,65 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der Euro STOXX 50 bereits um 2,64 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.242,14 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, bei 6.476,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5.669,13 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,62 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,35 Prozent auf 43,75 EUR), BMW (+ 2,69 Prozent auf 62,62 EUR), Bayer (+ 2,29 Prozent auf 55,48 EUR), adidas (+ 1,98 Prozent auf 179,85 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,61 Prozent auf 33,08 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-16,34 Prozent auf 839,40 EUR), Infineon (-1,96 Prozent auf 49,26 EUR), Deutsche Telekom (-1,57 Prozent auf 26,34 EUR), Siemens Energy (-1,05 Prozent auf 118,20 EUR) und UniCredit (+ 0,10 Prozent auf 78,37 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 880.167 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 533,804 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

2026 weist die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,07 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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04.11.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
04.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

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