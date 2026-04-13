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LUS-DAX-Performance im Blick

Börse Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX am Mittag steigen

14.04.26 12:25 Uhr
Börse Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX am Mittag steigen | finanzen.net

Am zweiten Tag der Woche halten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

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Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,08 Prozent stärker bei 23.981,00 Punkten.

Bei 23.866,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24.052,50 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 23.302,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.01.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 25.296,00 Punkte. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 14.04.2025, bei 20.922,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 2,38 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25.509,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.861,50 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Siemens (+ 3,26 Prozent auf 236,15 EUR), Scout24 (+ 2,30 Prozent auf 66,75 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,27 Prozent auf 55,43 EUR), Continental (+ 2,26 Prozent auf 65,08 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 2,16 Prozent auf 89,72 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Rheinmetall (-0,82 Prozent auf 1.483,20 EUR), BASF (-0,81 Prozent auf 54,21 EUR), Deutsche Telekom (-0,72 Prozent auf 28,90 EUR), Hannover Rück (-0,51 Prozent auf 272,40 EUR) und RWE (-0,41 Prozent auf 58,32 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 1.998.803 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX mit 174,902 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,84 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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