Börse Frankfurt: Anleger lassen MDAX am Dienstagnachmittag steigen

Marktbericht

27.10.26 15:57 Uhr

Der MDAX verbucht am zweiten Tag der Woche Zuwächse.

Am Dienstag legt der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,39 Prozent auf 30.407,16 Punkte zu. Damit sind die enthaltenen Werte 334,775 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,116 Prozent schwächer bei 30.252,46 Punkten, nach 30.287,68 Punkten am Vortag.

Bei 30.111,44 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 30.433,37 Punkten den höchsten Stand markierte.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 31.031,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, wies der MDAX einen Wert von 32.106,50 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, wies der MDAX einen Stand von 30.140,88 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1,85 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33.547,52 Punkte. Bei 26.803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Salzgitter (+ 5,13 Prozent auf 47,10 EUR), Porsche vz (+ 3,63 Prozent auf 42,83 EUR), thyssenkrupp (+ 3,54 Prozent auf 14,61 EUR), flatexDEGIRO (+ 3,51 Prozent auf 24,18 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2,58 Prozent auf 127,20 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,48 Prozent auf 49,48 EUR), DEUTZ (-2,53 Prozent auf 10,03 EUR), PUMA SE (-2,39 Prozent auf 24,86 EUR), United Internet (-1,09 Prozent auf 23,56 EUR) und TRATON (-1,09 Prozent auf 32,76 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TUI-Aktie. 1.566.170 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 38,039 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

2026 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die Aroundtown SA-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net