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Index-Bewegung

Börse Frankfurt: Anleger lassen MDAX am Nachmittag steigen

Börse Frankfurt: Anleger lassen MDAX am Nachmittag steigen

Wenig verändert zeigt sich der MDAX aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
1.51 EUR 0.03 EUR 2.10 %
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CTS Eventim
60.65 EUR -3.75 EUR -5.82 %
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Elmos Semiconductor
125.80 EUR 3.00 EUR 2.44 %
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IONOS
34.96 EUR -0.68 EUR -1.91 %
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JENOPTIK AG
39.62 EUR 0.58 EUR 1.49 %
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Lufthansa AG
7.83 EUR 0.43 EUR 5.86 %
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Nemetschek SE
74.95 EUR -0.65 EUR -0.86 %
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Nordex AG
38.92 EUR 1.24 EUR 3.29 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
46.21 EUR -0.55 EUR -1.18 %
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Porsche Automobil Holding SE
25.58 EUR -0.20 EUR -0.78 %
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PUMA SE
26.42 EUR -0.48 EUR -1.78 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
52.65 EUR 1.85 EUR 3.64 %
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thyssenkrupp AG
12.60 EUR 0.12 EUR 0.92 %
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WACKER CHEMIE AG
82.95 EUR -0.55 EUR -0.66 %
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Indizes
MDAX
30,825.79 EUR -29.58 EUR -0.1 %
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Der MDAX verbucht im XETRA-Handel um 15:40 Uhr Gewinne in Höhe von 0,06 Prozent auf 30.875,42 Punkte. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 342,517 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,559 Prozent schwächer bei 30.682,89 Punkten in den Handel, nach 30.855,37 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 30.468,67 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 31.106,90 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der MDAX einen Stand von 30.450,00 Punkten auf. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, bei 32.511,21 Punkten. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 03.11.2025, bei 29.835,06 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 0,337 Prozent nach unten. Bei 33.547,52 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26.803,25 Punkten.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Lufthansa (+ 4,85 Prozent auf 7,83 EUR), Nordex (+ 2,33 Prozent auf 38,64 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,11 Prozent auf 125,60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,05 Prozent auf 52,25 EUR) und JENOPTIK (+ 1,94 Prozent auf 39,90 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil CTS Eventim (-6,52 Prozent auf 60,25 EUR), Nemetschek SE (-4,27 Prozent auf 72,85 EUR), IONOS (-3,50 Prozent auf 34,74 EUR), PUMA SE (-2,96 Prozent auf 26,26 EUR) und WACKER CHEMIE (-2,44 Prozent auf 81,95 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 6.564.483 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,981 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,29 erwartet. Die Aroundtown SA-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,41 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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