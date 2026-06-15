Börse Frankfurt: Anleger lassen MDAX steigen

XETRA-Handel im Fokus

Der MDAX entwickelt sich am Dienstagmittag positiv.

Am Dienstag geht es im MDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,51 Prozent auf 32.748,16 Punkte nach oben. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 378,098 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,239 Prozent stärker bei 32.660,43 Punkten, nach 32.582,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32.837,25 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32.621,27 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 31.365,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.03.2026, wies der MDAX einen Stand von 28.951,70 Punkten auf. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, bei 30.006,05 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,71 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 6,72 Prozent auf 61,15 EUR), PUMA SE (+ 3,32 Prozent auf 28,94 EUR), Sartorius vz (+ 2,18 Prozent auf 234,00 EUR), KION GROUP (+ 2,18 Prozent auf 40,83 EUR) und CTS Eventim (+ 2,17 Prozent auf 54,15 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Porsche vz (-2,49 Prozent auf 48,57 EUR), Salzgitter (-2,37 Prozent auf 57,60 EUR), AIXTRON SE (-1,46 Prozent auf 58,00 EUR), Fraport (-1,23 Prozent auf 72,40 EUR) und AUTO1 (-1,21 Prozent auf 24,54 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.191.789 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 45,268 Mrd. Euro.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Aroundtown SA-Aktie präsentiert mit 6,06 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 7,81 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net