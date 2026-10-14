Börse Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Handelsende steigen

Index im Fokus

14.10.26 17:57 Uhr

Der MDAX befand sich letztendlich im Aufwind.

Am Mittwoch bewegte sich der MDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,22 Prozent fester bei 30.087,64 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 335,459 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,372 Prozent auf 30.132,02 Punkte an der Kurstafel, nach 30.020,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 30.058,57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 30.445,87 Punkten.

MDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 0,103 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 14.09.2026, einen Stand von 31.057,16 Punkten auf. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, bei 32.100,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, wies der MDAX einen Stand von 30.074,66 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 2,88 Prozent nach. Bei 33.547,52 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell LANXESS (+ 2,89 Prozent auf 12,47 EUR), AIXTRON SE (+ 2,78 Prozent auf 35,49 EUR), RENK (+ 2,69 Prozent auf 34,80 EUR), Sartorius vz (+ 2,67 Prozent auf 258,00 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,34 Prozent auf 78,70 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Nordex (-3,26 Prozent auf 35,02 EUR), Siltronic (-3,07 Prozent auf 71,15 EUR), Porsche Automobil (-2,70 Prozent auf 24,49 EUR), Lufthansa (-2,08 Prozent auf 7,05 EUR) und TUI (-1,47 Prozent auf 6,58 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6.381.243 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 36,713 Mrd. Euro.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Im Index verzeichnet die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,15 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net