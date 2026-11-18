SDAX im Blick

Wie bereits am Vortag richtet sich der SDAX auch am dritten Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

Am Mittwoch tendiert der SDAX um 09:10 Uhr via XETRA 0,01 Prozent stärker bei 17.513,65 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 88,431 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,135 Prozent stärker bei 17.535,95 Punkten in den Handel, nach 17.512,37 Punkten am Vortag.

Bei 17.501,43 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 17.535,95 Punkten den höchsten Stand markierte.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der SDAX bereits um 1,50 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Stand von 18.198,27 Punkten auf. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, bei 18.425,59 Punkten. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 18.11.2025, bei 15.807,72 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,910 Prozent aufwärts. Bei 19.325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15.733,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Springer Nature (+ 2,03 Prozent auf 22,60 EUR), Basler (+ 1,70 Prozent auf 23,95 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 1,66 Prozent auf 8,58 EUR), OHB SE (+ 1,52 Prozent auf 173,80 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 1,10 Prozent auf 34,78 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Vossloh (-2,91 Prozent auf 46,68 EUR), Stabilus SE (-1,45 Prozent auf 13,56 EUR), Einhell Germany vz (-1,38 Prozent auf 64,50 EUR), MLP SE (-1,21 Prozent auf 11,40 EUR) und Medios (-1,16 Prozent auf 10,24 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. 105.520 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX mit 5,224 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Die Mutares-Aktie hat mit 1,11 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,94 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net