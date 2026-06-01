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DAX-Entwicklung

Börse Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Handelsende steigen

02.06.26 17:57 Uhr
Börse Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Handelsende steigen | finanzen.net

Der DAX zeigte am Abend eine positive Tendenz.

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Schlussendlich stand im XETRA-Handel ein Plus von 0,46 Prozent auf 25.116,86 Punkte an der DAX-Kurstafel. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,074 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,779 Prozent auf 25.197,90 Punkte an der Kurstafel, nach 25.003,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25.362,83 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.061,66 Zählern.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wurde der DAX auf 24.292,38 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 02.03.2026, wies der DAX einen Stand von 24.638,00 Punkten auf. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, bei 23.930,67 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,35 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 25.507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern erreicht.

DAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 9,52 Prozent auf 88,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 3,04 Prozent auf 52,96 EUR), Continental (+ 3,03 Prozent auf 72,86 EUR), Zalando (+ 2,83 Prozent auf 23,58 EUR) und Fresenius SE (+ 2,82 Prozent auf 36,45 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil SAP SE (-3,00 Prozent auf 162,86 EUR), Bayer (-2,93 Prozent auf 34,10 EUR), Deutsche Börse (-2,38 Prozent auf 242,10 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,95 Prozent auf 35,69 EUR) und Heidelberg Materials (-1,43 Prozent auf 183,30 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 7.287.481 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 205,659 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

DAX-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,53 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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