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DAX-Performance im Blick

Börse Frankfurt: Das macht der DAX mittags

11.05.26 12:26 Uhr
Börse Frankfurt: Das macht der DAX mittags | finanzen.net

In Frankfurt ist derzeit ein stabiler Handel zu beobachten.

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Der DAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,17 Prozent tiefer bei 24.298,15 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,022 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,022 Prozent auf 24.333,31 Punkte an der Kurstafel, nach 24.338,63 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 24.265,67 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24.361,58 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, betrug der DAX-Kurs 23.803,95 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 11.02.2026, lag der DAX bei 24.856,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, lag der DAX bei 23.499,32 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,983 Prozent nach unten. Bei 25.507,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 21.863,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit BASF (+ 3,14 Prozent auf 53,27 EUR), Brenntag SE (+ 1,84 Prozent auf 62,02 EUR), Commerzbank (+ 1,78 Prozent auf 36,10 EUR), Vonovia SE (+ 1,71 Prozent auf 22,62 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,52 Prozent auf 246,40 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil GEA (-5,49 Prozent auf 56,00 EUR), Hannover Rück (-3,19 Prozent auf 236,80 EUR), Rheinmetall (-2,91 Prozent auf 1.183,00 EUR), MTU Aero Engines (-2,82 Prozent auf 296,40 EUR) und Airbus SE (-2,18 Prozent auf 175,86 EUR) unter Druck.

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1.323.197 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 201,962 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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