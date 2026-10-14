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Marktbericht

Börse Frankfurt: DAX am Mittwochnachmittag mit grünem Vorzeichen

Börse Frankfurt: DAX am Mittwochnachmittag mit grünem Vorzeichen

Der DAX zeigt am Mittwochnachmittag eine positive Tendenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
154.25 EUR 1.50 EUR 0.98 %
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Airbus SE
190.80 EUR 3.50 EUR 1.87 %
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Bayer
45.00 EUR 0.93 EUR 2.11 %
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Deutsche Bank AG
29.64 EUR -0.14 EUR -0.45 %
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Deutsche Telekom AG
25.23 EUR 0.04 EUR 0.16 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.49 EUR -0.36 EUR -0.90 %
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Merck KGaA
140.60 EUR 3.35 EUR 2.44 %
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MTU Aero Engines AG
355.10 EUR 2.40 EUR 0.68 %
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Rheinmetall AG
981.30 EUR 27.70 EUR 2.90 %
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RWE AG St.
58.90 EUR -0.48 EUR -0.81 %
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SAP SE
196.94 EUR 0.46 EUR 0.23 %
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Siemens Energy AG
135.68 EUR -8.56 EUR -5.93 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
67.54 EUR -0.88 EUR -1.29 %
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Zalando
23.82 EUR -0.78 EUR -3.17 %
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Indizes
DAX 40
25,313.69 EUR 53.79 EUR 0.21 %
News | Analysen

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 0,60 Prozent fester bei 25.411,44 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,098 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,246 Prozent auf 25.322,08 Punkte an der Kurstafel, nach 25.259,90 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25.448,73 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.279,23 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,811 Prozent nach oben. Der DAX stand noch vor einem Monat, am 14.09.2026, bei 25.440,81 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25.147,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, wies der DAX 24.236,94 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3,55 Prozent aufwärts. Bei 26.618,74 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell MTU Aero Engines (+ 3,49 Prozent auf 361,30 EUR), Rheinmetall (+ 3,07 Prozent auf 982,70 EUR), Merck (+ 2,69 Prozent auf 141,30 EUR), Airbus SE (+ 2,68 Prozent auf 191,42 EUR) und Bayer (+ 2,58 Prozent auf 45,29 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Zalando (-1,72 Prozent auf 23,96 EUR), Siemens Energy (-1,72 Prozent auf 140,60 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,66 Prozent auf 67,72 EUR), Deutsche Bank (-0,62 Prozent auf 29,66 EUR) und RWE (-0,61 Prozent auf 58,88 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2.948.869 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 224,446 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,23 erwartet. Mit 7,74 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

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