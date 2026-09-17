Börse Frankfurt: DAX beendet den Handel im Plus

DAX-Kursverlauf

17.09.26 17:57 Uhr

Der DAX performte zum Handelsschluss positiv.

Am Donnerstag erhöhte sich der DAX via XETRA zum Handelsende um 0,77 Prozent auf 25.733,26 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,117 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,563 Prozent höher bei 25.681,60 Punkten, nach 25.537,75 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25.800,62 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 25.596,05 Einheiten.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der DAX bereits um 0,920 Prozent. Vor einem Monat, am 17.08.2026, wies der DAX einen Wert von 26.338,61 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, lag der DAX-Kurs bei 24.934,67 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 17.09.2025, einen Stand von 23.359,18 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,87 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26.618,74 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell QIAGEN (+ 3,79 Prozent auf 38,61 EUR), Siemens Energy (+ 3,41 Prozent auf 141,80 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,74 Prozent auf 81,04 EUR), Siemens (+ 2,34 Prozent auf 266,60 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2,04 Prozent auf 345,70 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,57 Prozent auf 39,00 EUR), Heidelberg Materials (-2,44 Prozent auf 146,15 EUR), Deutsche Telekom (-1,87 Prozent auf 28,30 EUR), adidas (-1,56 Prozent auf 142,40 EUR) und Symrise (-1,49 Prozent auf 90,10 EUR) unter Druck.

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6.019.959 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 215,928 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

Im DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,15 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net