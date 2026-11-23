XETRA-Handel im Fokus

Der DAX verzeichnet derzeit Kursgewinne.

Um 12:09 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,85 Prozent fester bei 25.014,52 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,057 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,421 Prozent auf 24.907,19 Punkte an der Kurstafel, nach 24.802,78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 24.873,34 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25.060,02 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, notierte der DAX bei 25.181,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, mit 26.136,56 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Stand von 23.091,87 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,94 Prozent nach oben. Bei 27.001,67 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.863,81 Punkte.

DAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 3,98 Prozent auf 721,00 EUR), Infineon (+ 3,95 Prozent auf 47,24 EUR), Siemens Energy (+ 3,79 Prozent auf 122,80 EUR), HOCHTIEF (+ 2,84 Prozent auf 347,60 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,35 Prozent auf 29,82 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Bayer (-2,14 Prozent auf 52,22 EUR), Deutsche Börse (-1,84 Prozent auf 309,30 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,99 Prozent auf 62,00 EUR), BMW (-0,94 Prozent auf 52,96 EUR) und Deutsche Telekom (-0,61 Prozent auf 26,18 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.822.181 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 207,374 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

Im DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,96 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net