Kursentwicklung im Fokus

Der DAX performt am Freitag positiv.

Der DAX legt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,33 Prozent auf 25.299,63 Punkte zu. Damit sind die enthaltenen Werte 2,051 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,769 Prozent auf 25.409,54 Punkte an der Kurstafel, nach 25.215,52 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 25.472,18 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.292,76 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der DAX bereits um 1,58 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, wies der DAX einen Wert von 25.590,77 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, lag der DAX bei 26.367,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, wies der DAX einen Stand von 23.767,96 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,10 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 27.001,67 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 3,21 Prozent auf 790,30 EUR), Infineon (+ 1,79 Prozent auf 43,12 EUR), Deutsche Bank (+ 1,58 Prozent auf 30,29 EUR), HOCHTIEF (+ 1,25 Prozent auf 340,00 EUR) und Siemens Energy (+ 1,21 Prozent auf 118,42 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Commerzbank (-3,30 Prozent auf 32,20 EUR), Beiersdorf (-1,17 Prozent auf 82,56 EUR), adidas (-1,04 Prozent auf 171,95 EUR), Bayer (-0,91 Prozent auf 52,34 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,81 Prozent auf 584,40 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5.044.062 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 214,306 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion Finanzen.net