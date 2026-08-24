Börse Frankfurt: DAX-Börsianer greifen mittags zu

DAX-Marktbericht

25.08.26 12:25 Uhr

Der DAX notiert heute im Plus.

Am Dienstag gewinnt der DAX um 12:08 Uhr via XETRA 0,79 Prozent auf 26.311,93 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,175 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,381 Prozent auf 26.206,01 Punkte an der Kurstafel, nach 26.106,60 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 26.164,11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26.340,00 Punkten.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Stand von 25.099,00 Punkten. Der DAX stand vor drei Monaten, am 25.05.2026, bei 25.389,10 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 25.08.2025, den Stand von 24.273,12 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 7,22 Prozent. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 26.573,50 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Scout24 (+ 4,65 Prozent auf 81,05 EUR), Infineon (+ 2,95 Prozent auf 55,76 EUR), Siemens Energy (+ 2,76 Prozent auf 152,84 EUR), Siemens (+ 2,25 Prozent auf 286,90 EUR) und Zalando (+ 1,96 Prozent auf 23,40 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Siemens Healthineers (-1,19 Prozent auf 39,91 EUR), BASF (-0,86 Prozent auf 51,98 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,81 Prozent auf 73,22 EUR), SAP SE (-0,76 Prozent auf 185,78 EUR) und BMW (-0,72 Prozent auf 57,90 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 1.280.839 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 217,128 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,15 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net