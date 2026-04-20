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Börse Frankfurt: DAX fällt zum Ende des Dienstagshandels

21.04.26 17:57 Uhr
Börse Frankfurt: DAX fällt zum Ende des Dienstagshandels | finanzen.net

Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt zum Handelsende.

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Am Dienstag ging es im DAX via XETRA schlussendlich um 0,50 Prozent auf 24.295,01 Punkte abwärts. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,092 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,370 Prozent stärker bei 24.508,20 Punkten in den Handel, nach 24.417,80 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Dienstag bei 24.606,84 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24.247,31 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 22.380,19 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 21.01.2026, wies der DAX 24.560,98 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wurde der DAX mit 21.205,86 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 0,996 Prozent. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 25.507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Punkten erreicht.

Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Scout24 (+ 1,83 Prozent auf 72,40 EUR), RWE (+ 1,57 Prozent auf 58,26 EUR), Allianz (+ 1,41 Prozent auf 394,80 EUR), BASF (+ 1,12 Prozent auf 53,49 EUR) und Brenntag SE (+ 0,97 Prozent auf 60,38 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen MTU Aero Engines (-5,80 Prozent auf 311,90 EUR), Beiersdorf (-3,46 Prozent auf 74,70 EUR), Bayer (-3,36 Prozent auf 39,97 EUR), Airbus SE (-3,33 Prozent auf 170,44 EUR) und Rheinmetall (-3,04 Prozent auf 1.431,00 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7.301.423 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX nimmt die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 188,775 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Unter den DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,59 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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