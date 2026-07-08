Börse Frankfurt: DAX mit grünem Vorzeichen

Marktbericht

09.07.26 12:25 Uhr

Das macht der DAX heute.

Um 12:09 Uhr verbucht der DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,21 Prozent auf 24.950,84 Punkte. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,126 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,803 Prozent auf 25.097,48 Punkte an der Kurstafel, nach 24.897,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24.901,93 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.103,78 Zählern.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 3,34 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 09.06.2026, wies der DAX einen Wert von 24.433,06 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2026, wies der DAX einen Stand von 23.806,99 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, stand der DAX noch bei 24.549,56 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 1,68 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25.900,10 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 2,17 Prozent auf 155,20 EUR), HOCHTIEF (+ 2,11 Prozent auf 464,60 EUR), Siemens (+ 2,00 Prozent auf 270,85 EUR), Commerzbank (+ 1,58 Prozent auf 38,00 EUR) und Infineon (+ 1,35 Prozent auf 71,25 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Rheinmetall (-3,89 Prozent auf 1.017,60 EUR), Deutsche Telekom (-1,37 Prozent auf 25,19 EUR), Deutsche Börse (-1,21 Prozent auf 252,20 EUR), Brenntag SE (-1,11 Prozent auf 55,46 EUR) und Beiersdorf (-1,09 Prozent auf 76,28 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.563.376 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 205,506 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Unter den DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,91 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net