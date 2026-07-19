Börse Frankfurt: DAX mit grünem Vorzeichen

DAX im Blick

20.07.26 12:25 Uhr

Der DAX performt derzeit positiv.

Am Montag notiert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,29 Prozent höher bei 24.903,56 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,078 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,249 Prozent auf 24.769,15 Punkte an der Kurstafel, nach 24.830,98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24.751,13 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24.943,93 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 24.985,82 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 20.04.2026, einen Stand von 24.417,80 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24.289,51 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 1,48 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 25.900,10 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.863,81 Punkte.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 3,49 Prozent auf 152,82 EUR), RWE (+ 3,00 Prozent auf 57,68 EUR), Fresenius SE (+ 2,20 Prozent auf 42,65 EUR), Zalando (+ 0,72 Prozent auf 28,11 EUR) und Siemens (+ 0,66 Prozent auf 266,30 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil MTU Aero Engines (-1,38 Prozent auf 337,00 EUR), Bayer (-1,34 Prozent auf 47,81 EUR), Vonovia SE (-1,33 Prozent auf 20,81 EUR), Continental (-0,97 Prozent auf 71,58 EUR) und Beiersdorf (-0,91 Prozent auf 78,68 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 700.640 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 201,657 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,89 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net