Börse Frankfurt: DAX mittags schwächer

Marktbericht

Der DAX zeigt sich am dritten Tag der Woche in Rot.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,00 Prozent leichter bei 24.643,80 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,093 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,413 Prozent auf 24.790,70 Punkte an der Kurstafel, nach 24.893,58 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24.800,66 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.619,85 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 1,57 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 24.888,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.03.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 22.636,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.06.2025, wies der DAX 23.641,58 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 0,426 Prozent aufwärts. Bei 25.507,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell MTU Aero Engines (+ 4,47 Prozent auf 352,90 EUR), Symrise (+ 2,96 Prozent auf 89,02 EUR), Brenntag SE (+ 2,69 Prozent auf 54,94 EUR), Zalando (+ 1,76 Prozent auf 25,95 EUR) und Bayer (+ 1,68 Prozent auf 39,25 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Rheinmetall (-16,27 Prozent auf 976,80 EUR), RWE (-2,26 Prozent auf 54,38 EUR), EON SE (-2,16 Prozent auf 17,44 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,90 Prozent auf 44,38 EUR) und Heidelberg Materials (-1,82 Prozent auf 180,35 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1.212.399 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX mit 212,672 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,09 erwartet. Mit 7,50 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net