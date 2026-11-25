Index-Performance

DAX-Handel am Nachmittag.

Um 15:41 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 0,77 Prozent auf 24.825,07 Punkte zurück. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,098 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,264 Prozent auf 25.083,98 Punkte an der Kurstafel, nach 25.017,81 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25.151,42 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24.820,40 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Seit Wochenbeginn sank der DAX bereits um 0,330 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der DAX mit 25.181,65 Punkten gehandelt. Der DAX wies vor drei Monaten, am 25.08.2026, einen Wert von 26.266,14 Punkten auf. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, bei 23.464,63 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,16 Prozent nach oben. 27.001,67 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 21.863,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit BMW (+ 4,77 Prozent auf 55,80 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 4,39 Prozent auf 65,10 EUR), Vonovia SE (+ 2,34 Prozent auf 17,47 EUR), Beiersdorf (+ 1,93 Prozent auf 82,22 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,88 Prozent auf 179,25 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Infineon (-5,99 Prozent auf 41,12 EUR), Bayer (-3,80 Prozent auf 50,06 EUR), Commerzbank (-3,52 Prozent auf 34,30 EUR), Siemens Energy (-2,94 Prozent auf 114,42 EUR) und Deutsche Bank (-2,27 Prozent auf 29,22 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 3.325.544 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 210,377 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,90 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net