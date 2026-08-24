Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels fester
Am Dienstagabend zeigten sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.
Werte in diesem Artikel
Der DAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,68 Prozent fester bei 26.285,06 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,175 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,381 Prozent auf 26.206,01 Punkte an der Kurstafel, nach 26.106,60 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26.341,52 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26.164,11 Zählern.
So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Wert von 25.099,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.05.2026, wurde der DAX mit 25.389,10 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24.273,12 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,11 Prozent aufwärts. Bei 26.573,50 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern erreicht.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Scout24 (+ 4,45 Prozent auf 80,90 EUR), Siemens Energy (+ 2,70 Prozent auf 152,76 EUR), Zalando (+ 2,14 Prozent auf 23,44 EUR), Siemens (+ 1,76 Prozent auf 285,55 EUR) und Bayer (+ 1,61 Prozent auf 49,26 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Siemens Healthineers (-1,71 Prozent auf 39,70 EUR), adidas (-1,71 Prozent auf 152,60 EUR), BASF (-1,43 Prozent auf 51,68 EUR), Beiersdorf (-1,21 Prozent auf 80,30 EUR) und Brenntag SE (-1,11 Prozent auf 60,74 EUR).
Die teuersten Unternehmen im DAX
Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 5.417.682 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 217,128 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,15 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Aktuelle Siemens Energy Aktie News
Siemens Energy Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG