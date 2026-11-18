Kursentwicklung

Der DAX zeigte sich zum Handelsende mit negativem Vorzeichen.

Der DAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,11 Prozent tiefer bei 25.756,83 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,199 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,143 Prozent auf 26.082,63 Punkte an der Kurstafel, nach 26.045,37 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 26.139,16 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.723,67 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 3,79 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 25.622,61 Punkten gehandelt. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, bei 26.128,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 23.180,53 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,96 Prozent. Bei 27.001,67 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Zalando (+ 2,79 Prozent auf 29,13 EUR), Continental (+ 2,03 Prozent auf 72,44 EUR), Vonovia SE (+ 2,02 Prozent auf 17,15 EUR), Siemens Energy (+ 1,33 Prozent auf 126,66 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,25 Prozent auf 43,84 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen SAP SE (-3,76 Prozent auf 193,92 EUR), Commerzbank (-3,46 Prozent auf 37,71 EUR), Deutsche Bank (-3,05 Prozent auf 30,00 EUR), Deutsche Telekom (-2,91 Prozent auf 26,33 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,90 Prozent auf 38,56 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 7.920.079 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 240,927 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Im DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion Finanzen.net