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XETRA-Handel im Fokus

Börse Frankfurt: DAX sackt am Donnerstagmittag ab

Börse Frankfurt: DAX sackt am Donnerstagmittag ab

Der DAX notiert aktuell im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
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Siemens AG
270.50 EUR -0.25 EUR -0.09 %
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85.68 EUR -0.44 EUR -0.51 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
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Indizes
DAX 40
25,033.37 EUR -122.04 EUR -0.49 %
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Um 12:08 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,67 Prozent leichter bei 24.985,84 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,090 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,641 Prozent schwächer bei 24.994,05 Punkten in den Handel, nach 25.155,41 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24.909,03 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25.074,28 Einheiten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0,875 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 23.06.2026, wies der DAX einen Stand von 24.893,58 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, betrug der DAX-Kurs 24.155,45 Punkte. Der DAX wies vor einem Jahr, am 23.07.2025, einen Stand von 24.240,82 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 1,82 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 25.900,10 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Daimler Truck (+ 3,13 Prozent auf 45,42 EUR), Rheinmetall (+ 2,76 Prozent auf 1.035,60 EUR), BASF (+ 0,98 Prozent auf 49,45 EUR), GEA (+ 0,64 Prozent auf 63,00 EUR) und Brenntag SE (+ 0,61 Prozent auf 59,46 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Infineon (-4,54 Prozent auf 66,63 EUR), Commerzbank (-3,54 Prozent auf 37,08 EUR), Symrise (-2,84 Prozent auf 85,44 EUR), Scout24 (-2,68 Prozent auf 67,15 EUR) und Deutsche Bank (-2,18 Prozent auf 30,55 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1.715.769 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 206,154 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,90 erwartet. Mit 7,61 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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10.07.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
08.07.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.07.26 Rheinmetall Buy UBS AG
03.07.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG