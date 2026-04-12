Börse Frankfurt: DAX schlussendlich leichter

DAX-Entwicklung

Heute zogen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Der DAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,23 Prozent tiefer bei 23.749,49 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,025 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 1,02 Prozent tiefer bei 23.562,19 Punkten in den Handel, nach 23.803,95 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 23.756,85 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 23.482,01 Einheiten.

DAX-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 13.03.2026, notierte der DAX bei 23.447,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.01.2026, erreichte der DAX einen Wert von 25.420,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, einen Stand von 20.374,10 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,22 Prozent abwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25.507,79 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit SAP SE (+ 2,24 Prozent auf 142,50 EUR), Rheinmetall (+ 2,16 Prozent auf 1.495,40 EUR), Bayer (+ 1,67) Prozent auf 40,79 EUR), Merck (+ 1,03 Prozent auf 113,00 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,95 Prozent auf 254,90 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Deutsche Telekom (-6,07 Prozent auf 29,11 EUR), Continental (-2,33 Prozent auf 63,64 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,83 Prozent auf 48,24 EUR), Brenntag SE (-1,61 Prozent auf 57,54 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,37 Prozent auf 87,82 EUR) unter Druck.

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 12.309.659 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 174,902 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net