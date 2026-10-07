Börse Frankfurt: DAX startet in der Verlustzone

XETRA-Handel im Fokus

07.10.26 09:27 Uhr

Der DAX gibt am Mittwochmorgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,83 Prozent leichter bei 25.238,72 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,096 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,662 Prozent schwächer bei 25.280,67 Punkten in den Handel, nach 25.449,19 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25.222,63 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25.285,06 Einheiten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0,050 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, wies der DAX einen Stand von 26.006,53 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, betrug der DAX-Kurs 25.465,25 Punkte. Der DAX wies vor einem Jahr, am 07.10.2025, einen Stand von 24.385,78 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 2,85 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 26.618,74 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 1,48 Prozent auf 69,90 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,75 Prozent auf 41,01 EUR), Zalando (+ 0,67 Prozent auf 22,55 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,45 Prozent auf 26,53 EUR) und Brenntag SE (+ 0,39 Prozent auf 61,10 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Infineon (-2,92 Prozent auf 62,79 EUR), MTU Aero Engines (-1,91 Prozent auf 358,70 EUR), Siemens (-1,77 Prozent auf 274,05 EUR), Siemens Energy (-1,70 Prozent auf 144,94 EUR) und SAP SE (-1,33 Prozent auf 186,10 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 190.149 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 213,573 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,19 erwartet. Mit 7,64 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net