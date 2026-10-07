DAX 25.104 -1,4%ESt50 6.180 -1,5%MSCI World 4.985 +0,6%Top 10 Crypto 11,10 -3,8%Nas 27.501 -0,4%Bitcoin 74.566 -2,0%Euro 1,1200 -0,5%Öl 100,2 -0,4%Gold 4.116 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
XETRA-Handel im Fokus

Börse Frankfurt: DAX startet in der Verlustzone

Börse Frankfurt: DAX startet in der Verlustzone

Der DAX gibt am Mittwochmorgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
146.30 EUR 1.35 EUR 0.93 %
Charts | News | Analysen
Brenntag SE
60.40 EUR 0.10 EUR 0.17 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Telekom AG
26.97 EUR 0.49 EUR 1.85 %
Charts | News | Analysen
Infineon AG
61.32 EUR -2.72 EUR -4.25 %
Charts | News | Analysen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.92 EUR -0.64 EUR -1.57 %
Charts | News | Analysen
MTU Aero Engines AG
358.00 EUR -6.90 EUR -1.89 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
188.24 EUR 1.14 EUR 0.61 %
Charts | News | Analysen
Siemens AG
270.45 EUR -8.95 EUR -3.20 %
Charts | News | Analysen
Siemens Energy AG
143.84 EUR -3.60 EUR -2.44 %
Charts | News | Analysen
Volkswagen (VW) AG Vz.
70.02 EUR 1.30 EUR 1.89 %
Charts | News | Analysen
Zalando
22.74 EUR 0.58 EUR 2.62 %
Charts | News | Analysen
Indizes
DAX 40
25,104.36 EUR -344.83 EUR -1.35 %
News | Analysen

Um 09:11 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,83 Prozent leichter bei 25.238,72 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,096 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,662 Prozent schwächer bei 25.280,67 Punkten in den Handel, nach 25.449,19 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25.222,63 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25.285,06 Einheiten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0,050 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, wies der DAX einen Stand von 26.006,53 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, betrug der DAX-Kurs 25.465,25 Punkte. Der DAX wies vor einem Jahr, am 07.10.2025, einen Stand von 24.385,78 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 2,85 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 26.618,74 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 1,48 Prozent auf 69,90 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,75 Prozent auf 41,01 EUR), Zalando (+ 0,67 Prozent auf 22,55 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,45 Prozent auf 26,53 EUR) und Brenntag SE (+ 0,39 Prozent auf 61,10 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Infineon (-2,92 Prozent auf 62,79 EUR), MTU Aero Engines (-1,91 Prozent auf 358,70 EUR), Siemens (-1,77 Prozent auf 274,05 EUR), Siemens Energy (-1,70 Prozent auf 144,94 EUR) und SAP SE (-1,33 Prozent auf 186,10 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 190.149 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 213,573 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,19 erwartet. Mit 7,64 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Aktuelle Infineon Aktie News

Werbung

Infineon Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.