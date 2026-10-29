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Index-Bewegung

Börse Frankfurt: DAX steigt

Börse Frankfurt: DAX steigt

Der DAX gewinnt am Donnerstag an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
166.15 EUR 8.15 EUR 5.16 %
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Airbus SE
198.32 EUR 4.32 EUR 2.23 %
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Bayer
47.55 EUR 1.35 EUR 2.92 %
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Deutsche Bank AG
31.30 EUR 1.24 EUR 4.12 %
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GEA
68.35 EUR 0.40 EUR 0.59 %
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Infineon AG
54.21 EUR 1.39 EUR 2.63 %
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QIAGEN N.V.
45.12 EUR 0.22 EUR 0.49 %
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Rheinmetall AG
1,058.20 EUR 51.20 EUR 5.08 %
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SAP SE
208.65 EUR 7.00 EUR 3.47 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
70.40 EUR 1.36 EUR 1.97 %
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Vonovia SE
16.00 EUR -0.26 EUR -1.63 %
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Indizes
DAX 40
26,080.13 EUR 376.11 EUR 1.46 %
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Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,38 Prozent stärker bei 26.058,95 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,122 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,078 Prozent auf 25.724,02 Punkte an der Kurstafel, nach 25.704,02 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 26.106,19 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.720,69 Punkten erreichte.

DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der DAX bereits um 3,26 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25.399,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, wurde der DAX auf 25.460,48 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, erreichte der DAX einen Wert von 24.124,21 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6,19 Prozent zu Buche. Bei 26.618,74 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im DAX aktuell

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Deutsche Bank (+ 4,01 Prozent auf 31,23 EUR), Rheinmetall (+ 3,91 Prozent auf 1.051,60 EUR), Bayer (+ 3,28 Prozent auf 47,54 EUR), Airbus SE (+ 3,22 Prozent auf 198,18 EUR) und adidas (+ 3,01 Prozent auf 162,80 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Vonovia SE (-2,34 Prozent auf 16,09 EUR), SAP SE (-0,80 Prozent auf 209,50 EUR), GEA (-0,51 Prozent auf 68,15 EUR), QIAGEN (+ 0,06 Prozent auf 45,13 EUR) und Infineon (+ 0,32 Prozent auf 53,61 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Vonovia SE-Aktie aufweisen. 6.602.246 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 238,444 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,28 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,98 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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