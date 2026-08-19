Börse Frankfurt: DAX verbucht Verluste

DAX-Marktbericht

20.08.26 12:25 Uhr

Der DAX zeigt sich am Mittag in Rot.

Am Donnerstag bewegt sich der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,41 Prozent leichter bei 25.983,89 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,175 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,155 Prozent auf 26.050,95 Punkte an der Kurstafel, nach 26.091,33 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25.924,95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26.062,15 Punkten lag.

DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der DAX bereits um 1,91 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, wies der DAX einen Wert von 24.846,69 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wies der DAX einen Wert von 24.737,24 Punkten auf. Der DAX lag vor einem Jahr, am 20.08.2025, bei 24.276,97 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 5,89 Prozent zu Buche. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.573,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21.863,81 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Continental (+ 1,31 Prozent auf 68,02 EUR), QIAGEN (+ 1,26 Prozent auf 38,07 EUR), Symrise (+ 1,10 Prozent auf 88,52 EUR), Daimler Truck (+ 0,86 Prozent auf 45,59 EUR) und Commerzbank (+ 0,67 Prozent auf 38,86 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Brenntag SE (-2,95 Prozent auf 59,86 EUR), Merck (-2,13 Prozent auf 135,40 EUR), Bayer (-1,75 Prozent auf 48,15 EUR), adidas (-1,48 Prozent auf 153,60 EUR) und BASF (-1,45 Prozent auf 51,04 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 1.204.435 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 210,642 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,19 zu Buche schlagen. Mit 7,29 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net