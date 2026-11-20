Marktbericht

Der DAX fällt am Mittag.

Der DAX fällt im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 1,67 Prozent auf 25.039,72 Punkte zurück. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,130 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1,09 Prozent auf 25.187,51 Punkte an der Kurstafel, nach 25.463,81 Punkten am Vortag.

Bei 24.916,94 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25.194,64 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Verlust von 6,47 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2026, wies der DAX einen Stand von 25.304,42 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, wurde der DAX mit 25.983,04 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, wies der DAX 23.278,85 Punkte auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,04 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27.001,67 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern registriert.

DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,86 Prozent auf 37,77 EUR), Vonovia SE (+ 1,82 Prozent auf 17,11 EUR), Hannover Rück (+ 1,66 Prozent auf 293,60 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,96 Prozent auf 26,29 EUR) und Beiersdorf (+ 0,91 Prozent auf 79,74 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Scout24 (-6,49 Prozent auf 82,10 EUR), Infineon (-5,33 Prozent auf 46,72 EUR), Siemens Energy (-5,15 Prozent auf 120,18 EUR), Siemens (-3,30 Prozent auf 258,10 EUR) und HOCHTIEF (-3,26 Prozent auf 344,00 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2.613.317 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 218,935 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Unter den DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net