Index im Fokus

Der DAX gewinnt am Mittag an Wert.

Am Freitag tendiert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,87 Prozent fester bei 25.433,73 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,051 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,769 Prozent auf 25.409,54 Punkte an der Kurstafel, nach 25.215,52 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 25.472,18 Punkte, das Tagestief hingegen 25.375,62 Zähler.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der DAX bereits um 2,11 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25.590,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, betrug der DAX-Kurs 26.367,24 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, wies der DAX einen Stand von 23.767,96 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 3,64 Prozent zu Buche. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27.001,67 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21.863,81 Punkten.

Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 4,27 Prozent auf 44,17 EUR), Rheinmetall (+ 4,04 Prozent auf 796,60 EUR), Siemens Energy (+ 3,44 Prozent auf 121,02 EUR), HOCHTIEF (+ 2,56 Prozent auf 344,40 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2,01 Prozent auf 351,00 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Commerzbank (-2,61 Prozent auf 32,43 EUR), Beiersdorf (-1,13 Prozent auf 82,60 EUR), adidas (-0,86 Prozent auf 172,25 EUR), Hannover Rück (-0,67 Prozent auf 295,60 EUR) und Henkel vz (-0,63 Prozent auf 87,84 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 2.740.703 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 214,306 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,62 Prozent.

Redaktion Finanzen.net