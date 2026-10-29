Börse Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start fester

Index-Bewegung

29.10.26 09:27 Uhr

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den DAX auch aktuell aufwärts.

Am Donnerstag legt der DAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,34 Prozent auf 25.792,49 Punkte zu. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,122 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,078 Prozent auf 25.724,02 Punkte an der Kurstafel, nach 25.704,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25.720,69 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25.792,49 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Plus von 2,21 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, wurde der DAX mit 25.399,21 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, lag der DAX-Kurs bei 25.460,48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, erreichte der DAX einen Stand von 24.124,21 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,11 Prozent. Bei 26.618,74 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21.863,81 Zählern.

DAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit adidas (+ 3,20 Prozent auf 163,10 EUR), Airbus SE (+ 2,48 Prozent auf 196,76 EUR), Henkel vz (+ 2,39 Prozent auf 79,74 EUR), Rheinmetall (+ 2,27 Prozent auf 1.035,00 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,91 Prozent auf 25,62 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Vonovia SE (-5,19 Prozent auf 15,62 EUR), MTU Aero Engines (-1,39 Prozent auf 327,40 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,19 Prozent auf 68,22 EUR), HOCHTIEF (-0,85 Prozent auf 375,40 EUR) und SAP SE (-0,76 Prozent auf 209,60 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Vonovia SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1.865.893 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 238,444 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der DAX-Werte

Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Vonovia SE-Aktie mit 7,98 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net