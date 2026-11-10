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DAX-Performance im Blick

Börse Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen

Börse Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen

Der DAX machte letztendlich Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
178.10 EUR -0.45 EUR -0.25 %
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BMW AG
58.28 EUR -0.74 EUR -1.25 %
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Daimler Truck
42.86 EUR 1.17 EUR 2.81 %
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Deutsche Bank AG
33.20 EUR 0.71 EUR 2.19 %
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Deutsche Telekom AG
25.99 EUR -0.16 EUR -0.61 %
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Hannover Rück
295.40 EUR 5.60 EUR 1.93 %
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Henkel KGaA Vz.
87.14 EUR 3.48 EUR 4.16 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
41.42 EUR -0.53 EUR -1.26 %
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SAP SE
209.05 EUR -2.75 EUR -1.30 %
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Siemens Energy AG
120.46 EUR -4.38 EUR -3.51 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
68.64 EUR -1.90 EUR -2.69 %
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Vonovia SE
17.16 EUR -0.23 EUR -1.35 %
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Zalando
28.20 EUR 0.88 EUR 3.22 %
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Indizes
DAX 40
26,347.45 EUR 80.26 EUR 0.31 %
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Am Dienstag stieg der DAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,47 Prozent auf 26.390,22 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,146 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 1,07 Prozent auf 26.548,59 Punkte an der Kurstafel, nach 26.267,19 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 26.633,78 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26.378,73 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Stand von 25.087,27 Punkten. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, bei 26.323,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, notierte der DAX bei 23.959,99 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 7,54 Prozent. Bei 26.692,90 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21.863,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Henkel vz (+ 4,37 Prozent auf 87,36 EUR), Zalando (+ 3,03 Prozent auf 28,24 EUR), Daimler Truck (+ 2,39 Prozent auf 42,77 EUR), Hannover Rück (+ 2,35 Prozent auf 295,80 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,00 Prozent auf 33,12 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Siemens Energy (-3,43 Prozent auf 119,84 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,45 Prozent auf 68,48 EUR), BMW (-1,26 Prozent auf 58,12 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,18 Prozent auf 41,37 EUR) und Deutsche Telekom (-0,92 Prozent auf 25,92 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 8.089.328 Aktien gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 237,935 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 5,81 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Unter den Aktien im Index weist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,19 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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09.11.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
09.11.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
06.11.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.26 Siemens Energy Buy UBS AG
19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.

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