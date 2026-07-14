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DAX im Blick

Börse Frankfurt: DAX zum Handelsende in der Verlustzone

Börse Frankfurt: DAX zum Handelsende in der Verlustzone

Der DAX verlor am Abend an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
183.60 EUR 3.95 EUR 2.20 %
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48.05 EUR -1.38 EUR -2.78 %
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Heidelberg Materials
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Infineon AG
67.38 EUR -3.49 EUR -4.92 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
46.07 EUR 1.00 EUR 2.22 %
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Scout24
74.50 EUR 3.05 EUR 4.27 %
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269.70 EUR -2.10 EUR -0.77 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
74.38 EUR 2.46 EUR 3.42 %
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Indizes
DAX 40
24,999.53 EUR -147.50 EUR -0.59 %
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Zum Handelsende bewegte sich der DAX im XETRA-Handel 0,51 Prozent tiefer bei 25.018,81 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,099 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,704 Prozent auf 24.970,05 Punkte an der Kurstafel, nach 25.147,03 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Mittwoch bei 24.839,23 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25.055,48 Punkten erreichte.

DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 0,220 Prozent. Vor einem Monat, am 15.06.2026, wurde der DAX mit 24.894,01 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, erreichte der DAX einen Stand von 24.066,70 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 15.07.2025, den Stand von 24.060,29 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 1,95 Prozent zu. Bei 25.900,10 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 3,51 Prozent auf 74,40 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,47 Prozent auf 174,30 EUR), BMW (+ 2,79 Prozent auf 58,92 EUR), Scout24 (+ 2,68 Prozent auf 74,70 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,60 Prozent auf 46,29 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Infineon (-6,28 Prozent auf 67,31 EUR), BASF (-2,99 Prozent auf 47,94 EUR), Bayer (-2,87 Prozent auf 47,71 EUR), Commerzbank (-2,56 Prozent auf 38,03 EUR) und Siemens Energy (-1,26 Prozent auf 152,18 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 4.839.882 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX mit 207,412 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,83 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,01 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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03.07.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.07.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
02.07.26 Infineon Neutral UBS AG
02.07.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
29.06.26 Infineon Outperform Bernstein Research