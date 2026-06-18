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Index-Performance im Blick

Börse Frankfurt: DAX zum Handelsende kaum bewegt

19.06.26 17:57 Uhr
Börse Frankfurt: DAX zum Handelsende kaum bewegt | finanzen.net

Der DAX zeigte sich letztendlich kaum verändert.

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Schlussendlich ging der DAX den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 25.025,61 Punkten aus dem Freitagshandel. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,053 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,194 Prozent auf 25.075,33 Punkte an der Kurstafel, nach 25.026,80 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 25.173,02 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.951,54 Punkten lag.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der DAX bereits um 0,171 Prozent nach. Vor einem Monat, am 19.05.2026, wies der DAX einen Stand von 24.400,65 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.03.2026, wurde der DAX auf 22.839,56 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, notierte der DAX bei 23.057,38 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 1,98 Prozent zu Buche. Bei 25.507,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Punkten registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 2,04 Prozent auf 1.202,60 EUR), Bayer (+ 1,86 Prozent auf 37,84 EUR), Porsche Automobil (+ 1,52 Prozent auf 30,68 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,51 Prozent auf 45,28 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,36 Prozent auf 471,00 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Volkswagen (VW) vz (-4,35 Prozent auf 80,44 EUR), MTU Aero Engines (-2,46 Prozent auf 332,80 EUR), adidas (-1,71 Prozent auf 174,90 EUR), Scout24 (-1,70 Prozent auf 75,20 EUR) und Beiersdorf (-1,54 Prozent auf 71,60 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 19.314.721 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 208,174 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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