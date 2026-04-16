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Börse Frankfurt: DAX zum Start mit Zuschlägen

17.04.26 09:28 Uhr
Börse Frankfurt: DAX zum Start mit Zuschlägen | finanzen.net

Der DAX bleibt auch derzeit in der Gewinnzone.

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Der DAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,08 Prozent stärker bei 24.172,99 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,042 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,017 Prozent auf 24.150,47 Punkte an der Kurstafel, nach 24.154,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24.146,58 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.175,85 Zählern.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 2,59 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, stand der DAX bei 23.730,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, mit 25.297,13 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 21.205,86 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 1,49 Prozent zu Buche. Bei 25.507,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21.863,81 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Deutsche Börse (+ 2,00 Prozent auf 264,70 EUR), SAP SE (+ 1,08 Prozent auf 153,30 EUR), Beiersdorf (+ 0,76 Prozent auf 76,96 EUR), Henkel vz (+ 0,65 Prozent auf 65,48 EUR) und Porsche Automobil (+ 0,64 Prozent auf 33,07 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,03 Prozent auf 51,20 EUR), Siemens Energy (-1,56 Prozent auf 164,34 EUR), RWE (-1,27 Prozent auf 57,36 EUR), Heidelberg Materials (-1,15 Prozent auf 188,45 EUR) und Bayer (-1,03 Prozent auf 40,27 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. 338.439 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 180,962 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3,15 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,68 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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